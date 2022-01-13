涧西区人大常委会决定接受侯占国辞去洛阳市第十五届人民代表大会代表职务。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，侯占国的代表资格终止。

洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会公告

第56号

涧西区人大常委会决定接受侯占国辞去洛阳市第十五届人民代表大会代表职务。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，侯占国的代表资格终止。

截至目前，洛阳市第十五届人民代表大会实有代表466名。

特此公告。

洛阳市人民代表大会常务委员会

2022年8月26日