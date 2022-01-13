25日至昨日，市十五届人大常委会第三十五次会议召开，市人大常委会主任吴中阳主持会议并讲话。

25日至昨日，市十五届人大常委会第三十五次会议召开，市人大常委会主任吴中阳主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要文章及市委人大工作会议精神等。会议听取和审议市人大常委会关于检查《洛阳市旅游条例》贯彻执行情况的报告、市人大常委会农工委关于我市乡村运营工作的调研报告、市十五届人大常委会第三十二次会议有关工作报告审议意见落实情况的报告；审议并表决通过了《洛阳市养犬管理条例》、洛阳市人民代表大会常务委员会关于批准洛阳市2021年财政决算的决议、洛阳市人民代表大会常务委员会关于批准洛阳市预算调整方案的决议、洛阳市人民代表大会常务委员会关于洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名的决定、关于市十五届人大代表出缺情况的代表资格审查报告；听取和审议市人民政府关于促进非物质文化遗产保护传承工作的报告，关于洛阳市2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，关于洛阳市2022年1—6月份财政预算执行情况的报告，关于2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，市城市管理局关于市十五届人大五次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市卫生健康委员会关于市十五届人大五次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市中级人民法院关于刑事审判工作情况的报告，并进行了满意度表决。会议期间，召开了联组会议对全市促进非物质文化遗产保护传承工作开展情况进行了专题询问。会议经表决，通过了相关人事任免事项。新任命的国家工作人员进行了宪法宣誓。

会议强调，全市人大系统要把学习宣传和贯彻落实市委人大工作会议精神，作为当前和今后一个时期一项重要政治任务，聚焦持续推进“小切口”立法、加强重点事项监督、积极做好代表工作、发展全过程人民民主、持续加强自身建设等重点工作任务，推动学习贯彻走深走实，确保会议精神落地生根。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）