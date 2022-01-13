近日，“大国顶梁柱 奋进新征程”航空工业国企开放日系列主题活动首站走进航空工业空空导弹研究院(简称航空工业导弹院)。当日，航空工业导弹院举行“铸箭天团”媒体见面会，多位专家分享了“洛阳造”制导武器扬我国威的故事，并畅谈中国空空导弹事业非凡十年。

近日，“大国顶梁柱 奋进新征程”航空工业国企开放日系列主题活动首站走进航空工业空空导弹研究院(简称航空工业导弹院)。当日，航空工业导弹院举行“铸箭天团”媒体见面会，多位专家分享了“洛阳造”制导武器扬我国威的故事，并畅谈中国空空导弹事业非凡十年。

空空导弹是夺取制空权的主要武器

什么是空空导弹？空空导弹在制导武器家族当中扮演怎样的角色？针对这些问题，航空工业导弹院外贸型号总设计师任宏光进行了深入浅出的解读。

“空空导弹是从空中飞行平台或载机上发射，用于攻击空中目标的导弹，是歼击机的主要武器之一，也用作歼击轰炸机自卫和直升机超低空作战等。”任宏光说，空空导弹研发始于20世纪40年代早期，随着这个家族的不断壮大，出现了多个类型：从有效射程来分，可分为近距、中距、远距三大类；从探测目标的信息来源来分，可分为雷达制导、红外制导两大类；从作战场景来分，可分为格斗型和拦射型两大类。可见，空空导弹已经涵盖了空战的方方面面，是夺取制空权的主要武器，成为世界各军事强国重点发展的武器装备。

任宏光介绍，空空导弹一般由导引头、飞行控制组件、引信、安全与解除保险机构、战斗部、电源、发动机、舵机、数据链等组成，是一个比较复杂的系统。随着战斗机性能的不断提升和战术的发展，为满足空战中的各种需求，空空导弹的技术水平与复杂度也日渐提高。时至今日，设计并制造空空导弹已成为一个国家整体实力的综合体现。

“22吨黄豆”助力中国空空导弹事业

中国空空导弹事业如何从无到有、从弱到强？航空工业导弹院副院长王铮分享了“22吨黄豆”的故事。

1961年7月18日，航空兵器设计研究所应运而生，就是航空工业导弹院的前身。为了国产空空导弹早日列装部队，当时，刚刚渡过“三年困难时期”的新中国，毅然拿出22吨黄豆从国外换回了急需的产品图纸。

为了不负代表着党和国家殷切希望的这沉甸甸的“22吨黄豆”，航空“铸箭”人坚守为国“铸箭”、保家卫国的初心，克服基础薄弱、手段匮乏等困难，从学习借鉴先进技术中艰难起步，历经六十余载、几代人的拼搏奋斗，走出了一条从测绘仿制到自行设计，再到独立自主创新发展的道路，全面建立了我国空空导弹武器体系。

“如今，我国的空空导弹已经实现了从与国际先进水平‘跟跑’到‘并跑’的重大跨越。按照基本型、系列化与特色化发展相结合的思路，我国创新发展的第四代空空导弹，比如PL-10E、PL-15E，主要性能已达到国际领先水平，部分关键指标已超过国外同类产品。”王铮坚定地说。

既重视“铸箭”，又重视“试箭”

战斗机有试飞，空空导弹是不是也有试飞？航空工业导弹院外贸型号总设计师梁晓庚说：“这在空空导弹研制过程中，叫分阶段试验。”

梁晓庚介绍，一型空空导弹的诞生，伴随着严苛的分阶段试验验证。在空空导弹研制、生产过程中，要进行一系列的性能试验、环境与可靠性试验、电磁兼容性试验、仿真试验和空中实弹靶试，目的就是考核其性能、可靠性、环境适应性、电磁兼容性、机弹兼容性等。这些试验大部分在地面完成，空中实弹靶试则需要战机挂载进行。各种试验的目的都是为了尽早地发现问题、排除隐患，把好用、管用、耐用的空空导弹尽早交付部队使用。

“每款空空导弹都直接关系着载机的安全和官兵的生命，所以试验验证容不得半点马虎。为了保证质量可靠，我们既要重视‘铸箭’，也要重视‘试箭’。”梁晓庚说。

让优秀人才干国防成为社会风尚

未来中国空空导弹事业发展重点是什么？对此，正在试验现场的中国工程院院士、航空工业导弹院外贸型号总设计师樊会涛，通过视频给出了他的答案。

“空空导弹主要性能是打得远、飞得快、打得准、打得狠、使用方便，这五个方面的性能，我们都取得了长足的进步。”樊会涛表示，未来中国空空导弹事业的发展重点，一个是技术，另一个是人才。在技术方面，要大力增强自主创新能力，特别是原始创新能力，实现更多“从0到1”的技术突破。

“人才是第一资源，对武器装备来说更是如此。”樊会涛说，“没有一流人才研制不出一流装备，我们要下大力气引用人才，吸引更多青年才俊加入空空导弹事业中来。让优秀人才干国防，成为一种新的社会风尚。”（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 董格非 通讯员 李雅成）