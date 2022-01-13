洛阳持续推进高速公路建设和提升 努力让更多群众享受交通红利

人便于行达天下，货畅其流天地宽。经济发展、民生保障，离不开交通，高速公路是其中的“大动脉”。党的十八大以来，我市交通运输事业取得了历史性成就，加快由交通节点城市向交通枢纽城市迈进，高速公路从4条247公里增加到10条688公里，“三横三纵三环”高速路网呼之欲出，成为经济社会发展的“助推器”。

改扩建后的二广高速公路洛阳城区段(资料图)

人便于行达天下，货畅其流天地宽。

经济发展、民生保障，离不开交通，高速公路是其中的“大动脉”。党的十八大以来，我市交通运输事业取得了历史性成就，加快由交通节点城市向交通枢纽城市迈进，高速公路从4条247公里增加到10条688公里，“三横三纵三环”高速路网呼之欲出，成为经济社会发展的“助推器”。

建设 项目持续推进 路网日臻完善

前不久，在位于宜阳县的新伊高速建设现场，装有近百吨预制梁的车辆小心翼翼地对准架桥机倒车。新伊高速是未来洛阳“第二绕城高速”的重要组成部分，目前已实现全线主线贯通，预计今年年底建成通车。

偌大的山谷间，金属碰撞声不绝于耳，人车往来场面随处可见……近日，位于新安县的济新高速建设正酣。未来，该高速是继济源至洛阳西高速公路之后洛济两地间又一重要通道。

经济社会能否驶入“快车道”，交通支撑至关重要。我市正立足产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，全力实施高速公路“13345”工程。

10年来，我市综合交通运输体系日益完善，综合交通网络规模不断扩大，基本形成以高速公路为骨架，普通干线公路为依托，农村公路、内河水运为基础的交通运输网络。高速公路从4条247公里增加到10条688公里。计划到“十四五”末，洛阳境内高速公路总里程达到1000公里，“三横三纵三环”高速路网持续完善。

目前，我市境内有济源至新安、栾川至卢氏等6个在建高速公路项目。年底前，渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段、新安至伊川高速建成通车。另外，渑淅高速公路洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速公路的前期工作已开始进行。