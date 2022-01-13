洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳持续推进高速公路建设和提升 努力让更多群众享受交通红利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.27 08:35
改扩建后的二广高速公路洛阳城区段(资料图)

　　人便于行达天下，货畅其流天地宽。

　　经济发展、民生保障，离不开交通，高速公路是其中的“大动脉”。党的十八大以来，我市交通运输事业取得了历史性成就，加快由交通节点城市向交通枢纽城市迈进，高速公路从4条247公里增加到10条688公里，“三横三纵三环”高速路网呼之欲出，成为经济社会发展的“助推器”。

　　建设 项目持续推进 路网日臻完善

　　前不久，在位于宜阳县的新伊高速建设现场，装有近百吨预制梁的车辆小心翼翼地对准架桥机倒车。新伊高速是未来洛阳“第二绕城高速”的重要组成部分，目前已实现全线主线贯通，预计今年年底建成通车。

　　偌大的山谷间，金属碰撞声不绝于耳，人车往来场面随处可见……近日，位于新安县的济新高速建设正酣。未来，该高速是继济源至洛阳西高速公路之后洛济两地间又一重要通道。

　　经济社会能否驶入“快车道”，交通支撑至关重要。我市正立足产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，全力实施高速公路“13345”工程。

　　10年来，我市综合交通运输体系日益完善，综合交通网络规模不断扩大，基本形成以高速公路为骨架，普通干线公路为依托，农村公路、内河水运为基础的交通运输网络。高速公路从4条247公里增加到10条688公里。计划到“十四五”末，洛阳境内高速公路总里程达到1000公里，“三横三纵三环”高速路网持续完善。

　　目前，我市境内有济源至新安、栾川至卢氏等6个在建高速公路项目。年底前，渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段、新安至伊川高速建成通车。另外，渑淅高速公路洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速公路的前期工作已开始进行。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 嵩县发现2例新冠肺炎无症状感染者
  • 最新！洛阳市人大常委会任命名单
  • 洛阳持续推进高速公路建设和提升 努力...
  • 徐衣显与中国中铁副总裁李新生举行工...
  • 洛阳将有中雨、大雨 省气象台发布重要...
  • “喝汤违停不罚”是一种城市的体面（...
  • 航空工业导弹院举行“铸箭天团”媒体...
  • 想学二胡、手风琴 洛阳市文化馆成人公...
  • 洛阳市消协发布开学季消费提示
  • 冷空气喊你换秋装啦！周日洛阳最高气...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    夏末秋初的窗外

    随风飘舞

    河洛好风光

    浪漫秋色
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605