洛阳终止市级抗旱四级应急响应

记者刚刚从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，在自然降雨和人工增雨的共同作用下，从24日夜里开始，洛阳市普降中雨，局部地区出现大雨，土壤墒情得到明显改善，旱情已基本解除。
记者刚刚从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，在自然降雨和人工增雨的共同作用下，从24日夜里开始，洛阳市普降中雨，局部地区出现大雨，土壤墒情得到明显改善，旱情已基本解除。
记者刚刚从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，在自然降雨和人工增雨的共同作用下，从24日夜里开始，洛阳市普降中雨，局部地区出现大雨，土壤墒情得到明显改善，旱情已基本解除。经会商研判，洛阳市防汛抗旱指挥部决定自8月26日16时终止抗旱四级应急响应。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
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