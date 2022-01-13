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洛阳将有中雨、大雨 省气象台发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 18:45

　　今天，雨水送清凉，您出门时淋雨了吗？

　　降雨模式仍将持续。今天下午，河南省气象台发布重要天气报告，26日至28日，河南有一次降雨天气过程。

　　据最新气象资料分析，26日至28日，西太平洋副热带高压逐渐南退，北方有冷空气扩散南下。受其影响，预计26日至28日，河南省黄河以北和中西部、东南部部分县市有中到大雨，局部暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，其他地区以小到中雨为主。

　　累计降水量：河南省西部、东南部40～60毫米，局部70～90毫米、个别点100毫米以上(最大小时降水量20～40毫米)；北部、中部25～40毫米；其他县市5～15毫米。

　　中国气象上规定，24小时降水量为50毫米以上的强降雨称为“暴雨”。按其降水强度大小又分为三个等级，即24小时降水量为50-99.9毫米称“暴雨”、100-249.9毫米之间为“大暴雨”、250毫米以上称“特大暴雨”。

　　本轮降水过程对河南省旱情缓和有利。各地需密切关注属地气象台站发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，注意防范豫西、豫东南局部短时强降水可能引发的衍生次生灾害，趋利避害并举、防汛抗旱两手抓。

　　来看下洛阳市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，洛阳受中低层切变线和地面冷空气影响，预计：

　　今天夜里，阴天有小到中雨，部分地区大雨；

　　27日(周六)，阴天有小到中阵雨，偏北风3级到4级，气温17℃到23℃；

　　28日(周日)，阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区中阵雨，偏北风2级到3级，气温15℃到18℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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