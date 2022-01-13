嵩县发现2例新冠肺炎无症状感染者

2022年8月25日，我县在对集中隔离点例行的核酸检测中，发现2例新冠肺炎初筛阳性人员，系8月23日晚从西藏自驾同车返嵩点对点闭环管理人员(8月21日按规定已向社区报备)，抵嵩后直接进入隔离点实施隔离。

2022年8月25日，我县在对集中隔离点例行的核酸检测中，发现2例新冠肺炎初筛阳性人员，系8月23日晚从西藏自驾同车返嵩点对点闭环管理人员(8月21日按规定已向社区报备)，抵嵩后直接进入隔离点实施隔离。 2022年8月25日，我县在对集中隔离点例行的核酸检测中，发现2例新冠肺炎初筛阳性人员，系8月23日晚从西藏自驾同车返嵩点对点闭环管理人员(8月21日按规定已向社区报备)，抵嵩后直接进入隔离点实施隔离。经市疾控中心复核研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。 目前，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的要求，2例无症状感染者已转运至省定点医院治疗，相关流调、检测、消杀等工作有序进行。 请广大群众无需恐慌，及时关注官方权威发布，不信谣、不传谣，并做好个人日常防护，科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离。如出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应做好防护措施，尽快到定点医疗机构发热门诊就诊。 嵩县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年8月26日 ⑥