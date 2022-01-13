想学二胡、手风琴 洛阳市文化馆成人公益培训班招生了

26日，记者从洛阳市文化馆获悉，为丰富市民的文化生活，进一步发挥市文化馆公益性文化服务职能，洛阳市文化馆2022年成人公益培训将于9月6日开课，报名时间为8月29日至9月2日，各班名额报满即止。

26日，记者从洛阳市文化馆获悉，为丰富市民的文化生活，进一步发挥市文化馆公益性文化服务职能，洛阳市文化馆2022年成人公益培训将于9月6日开课，报名时间为8月29日至9月2日，各班名额报满即止。

开设课程：美术、声乐、瑜伽、二胡、手风琴、中国舞、普拉提。

招生对象：热爱文艺，身体健康，普拉提和瑜伽课程年龄60岁以下，其余课程年龄65岁以下。

上课时间：9月6日至11月11日，每周二至周五。

报名方式：关注洛阳市文化馆微信公共号(河洛欢歌)预约报名。微信报名端口将于8月29日上午9：00开启，请大家实名注册认证。

培训地点：洛阳市文化馆二楼(中州中路298号)，咨询电话：0379-64853855。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)