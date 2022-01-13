免费参加！2022年度伊滨区“十大美食”评选活动等你来报名！还有机会获得……

在伊滨这片宝藏土地上，地道的各色美食持续为伊滨的百姓创造着浓浓的幸福滋味。

在伊滨这片宝藏土地上，地道的各色美食持续为伊滨的百姓创造着浓浓的幸福滋味。 在伊滨这片宝藏土地上 地道的各色美食 持续为伊滨的百姓 创造着浓浓的幸福滋味 你家的美食是否极具特色？ 你家的美食是否深受欢迎？ 重要提醒！重要提醒！ 伊滨的美食餐饮商家们注意了！ 这里有一个“出名”的机会！ 送你免费上“头条”！ 这是一场升级城市烟火气的有趣计划 够“味”你就来 为进一步宣传推介伊滨区优秀餐饮文化资源，展现全伊滨餐饮行业安全规范、饮食文化和服务理念，树立行业文明新风，传播行业正能量，助力餐饮文化产业高质量发展，示范区文化旅游发展中心联合洛阳网举办“寻味·伊滨——2022年度伊滨区‘十大美食’评选活动”，现面向全区征集参选单位。具体内容详情如下： 活动主题 寻味·伊滨——2022年度伊滨区“十大美食”评选活动 活动时间 2022年8月5日至9月23日 活动内容 1.报名阶段：活动8月5日正式启动，面向全区餐馆/饭店/酒店等餐饮企业开展征集，其它具有鲜明特色和吸引力的伊滨区餐饮单位也可报名参与。 有意向参与的餐饮单位，可于2022年8月31日前报名参选。(注：每个参选餐饮单位仅限推荐1道特色美食) 2.网络投票阶段：活动主办方对报名的餐饮单位资质进行评估，无问题即可参与此次评选活动。 网络投票时间：2022年9月8日至2022年9月15日，在“伊滨文旅”微信公众号菜单栏开通投票渠道，面向全网大众公开投票。投票上线后网友可积极参与，投票成功后有机会获得精美礼品。 3.专家评选：2022年9月16日至2022年9月23日，按照评选标准并结合形象展示后的社会反响以及其他综合条件进行评审，评选将结合网络投票、专家评审两个环节(网络投票占50%，专家评审投票占50%)，产生最终结果并公示。 4.最终表彰：通过评选，确定2022年度伊滨区“十大美食”，并于9月底前向获评餐饮单位颁发奖牌。 活动宣传 本次活动将在“伊滨文旅”官方微信进行强势宣传，在活动开展过程中，策划推出系列文章，对参评餐饮单位进行宣传推介，对活动进行持续宣传，引导大众参与，提高活动热度。 @伊滨的美食创造者们 快来秀出你家的“烟火气” 宝藏美食值得让更多人尝到！ 快快参与进来！ 报名要求 各美食餐饮商家需如实上报图片、资料，不得网络抄袭，一经发现取消参赛资格，且商家所在地必须在伊滨区境内。需如实提供如下资料： 1.填写《2022年度伊滨区“十大美食”推荐表》； 2.各餐饮单位所推荐门头照片1张、美食照片4张以上，要求2400*1800像素以内、5兆以下的JPG图片，附说明，用于制作投票页面； 3.为确保食品安全，各餐饮单位一并将店里的工商营业执照、食品经营许可证、从业人员健康证、法人代表身份证拍照发邮箱； 以上资料，请各餐饮单位于2022年8月31日前报送至邮箱ybjkwhlyfzzx@163.com，逾期不再列入评选单位。 活动联系人：王航15638744987 附件：2022年度伊滨区“十大美食”推荐表 附件下载方式： 可识别下方二维码下载附件。 ④