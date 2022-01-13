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洛阳市消协发布开学季消费提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 18:02

　　9月开学季即将到来，文具、书包等学习用品也进入售卖高峰期。今日，洛阳市消费者协会发布开学季消费提示，广大学生及家长要树立正确的消费观，理性对待商家推出的各种促销活动，并养成健康安全饮食习惯。

　　按需购买、理性消费。根据实际需要，按计划选购书包、文具、参考资料等学习用品。比如铅笔、钢笔墨囊、橡皮等文具，不要因为便宜成桶、成箱囤积。这些文具用品都有最佳使用期限，买多了用不完反而容易造成浪费。

　　选择正规超市、商场、平台。选购商品时看清文具的生产厂家、出厂时间等相关信息。最好为孩子选择设计简洁、功能实用、颜色外观朴素、包装带有警示标识的文具。选购时务必多加留心，看清产品是否有无毒、环保等标识，是否符合相关国家标准等。

　　不盲目攀比。随着生活水平的提高，许多学生出现了购物看品牌、选名牌的攀比心理。家长和学生要树立正确的消费观，养成勤俭节约的习惯。家长更要以身作则，教育子女摒弃盲目消费、攀比消费和奢侈消费的心理，培养理性、节俭、环保的消费意识。

　　做好疫情防控。家长在开学前要为孩子做好疫情防控准备工作，到正规药店购买口罩、消毒液等防疫用品。到校后一定要勤洗手、多通风，不要到人多的地方聚会，公共场所要服从工作人员的疫情防控指导和提示。

　　养成健康安全饮食习惯。暑假里，孩子们宅家吃零食成了习惯。开学在即，家长要培养孩子的食品安全意识，科学健康饮食，坚决抵制不健康食品的诱惑。校内就餐前勤洗手，按要求有序取餐、就餐，尽可能选择分餐制。校外购买食品时要重卫生、看日期、查包装，不吃垃圾食品或“三无”食品。

　　洛阳市消协工作人员提醒广大学生及家长，购买商品和接受服务时要向商家索要并保存购物凭证和服务发票。一旦出现消费纠纷与经营者协商不成，可以凭购物凭证和服务发票到市场监管部门进行投诉，维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 肖慧)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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