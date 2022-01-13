26日，2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛在洛阳举行。 26日，2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛在洛阳举行。 本次活动由国务院台湾事务办公室、河南省人民政府主办，两岸企业家峰会、全国台湾同胞投资企业联谊会支持，河南省台办、河南省工信厅、河南省商务厅和洛阳市政府共同承办，以“新格局 新机遇 新发展”为主题，邀请两岸企业家、专家学者代表等，围绕深化智能制造及装备产业、能源及环保节能产业等领域合作进行深入专题研讨、产业对接和项目洽谈。 活动中，经过前期充分对接，一批豫台经贸合作项目成功签约。洛阳市将组织智能装备制造专项对接活动。与会嘉宾还将深入洛阳部分企业、城市规划展示馆、隋唐洛阳城国家遗址公园等地参观考察，深入了解洛阳智能装备产业发展、城市规划建设情况，近距离感受洛阳厚重的历史文化，进一步促进两岸经济文化交流合作。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧 李迎博 陈曦/文 梅占国 张怡熙/图）