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洛宁：助残车间“照亮”就业路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 18:03
许建伟在车间工作（李峰 摄）

　　左手抓一把艾草，装进右手撑开的袋子，然后整齐地码在工作台上……25日上午，在洛宁县大艾实业有限公司的生产车间里，31岁的许建伟正在有条不紊地分装着艾草足浴包，从娴熟的动作可以看出，这份工作他已得心应手。

　　看到记者举起相机，许建伟略显羞涩，脸上的口罩没能遮挡住他愉悦的心情，幸福的笑容还是溢了出来。

　　许建伟是洛宁县赵村镇南赵村村民，患有先天性聋哑疾病。成家后，他和同为聋哑人的妻子商小丽靠打零工维持生计。

　　许建伟用手语告诉记者，从去年开始，他们有了一份稳定的工作，这让全家都非常高兴。

　　去年，洛宁县大艾实业有限公司被确定为“洛阳市残疾人扶贫示范基地”。随后，公司负责人贾作鹏主动找到许建伟夫妇，告诉他们可以到该公司设立在赵村镇的车间务工。

　　许建伟表示，经过培训，他和妻子渐渐掌握了操作技能，现在每月可以拿到2500元的工资。此外，无论是在工作上，还是生活上，公司都给予了他们无微不至的关心，让他们备感温暖。

　　贾作鹏告诉记者，截至目前，该公司已经接纳19名残疾人及其家属就业，从事艾草产品生产线上的不同工作，收入基本稳定。

　　“就业是民生之本，尤其对残疾人而言，有一份稳定的职业，就意味着生活多了一份保障、未来多了一份希望。”洛宁县残联理事长雷青民说，得益于残疾人最低生活保障、就业帮扶政策以及爱心企业的援助，洛宁县不少残障人士实现了家门口就业，走上致富道路。

　　今年以来，洛宁县残联联合爱心企业，先后为该县残疾人提供了免费的羊肚菌种植、保健按摩、网络营销等职业技能培训180余人次，学员就业率达85%。为了解决贫困重度残疾人的照护难题，该县以政府购买服务的方式，引入社会力量，共同开展贫困重度残疾人集中托养和居家基本康复工作，目前共集中托养245人。

　　“残疾人是社会大家庭的平等成员，让他们过上幸福美好的生活，离不开全社会的重视和支持。”雷青民表示，洛宁县残联将联合社会各界，持续为残疾人事业作出更多努力，助力残疾人全面参与社会生活，共享经济社会发展成果。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 金曦 通讯员 徐正瑛）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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