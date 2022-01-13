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洛阳市“扫黄打非”办公室主任谢中岳： “别人越放松的时候，越需要我们警惕起来”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 中国新闻出版广电报 2022.08.26 16:10

在洛阳市2022年“绿书签行动”系列宣传活动线上启动仪式上，谢中岳（左三）与孩子们合影。陈志强 摄

　　“全市3350个‘扫黄打非’基层站点，他都一一走到了。”“老谢是个工作狂，干啥都追求完美。”“粗中有细，总能让人如沐春风。”这些话语都是描述洛阳市“扫黄打非”办公室主任谢中岳的。因工作成绩突出，谢中岳曾获评全国“扫黄打非”工作先进个人。

　　 车就是“移动办公室”

　　“对待工作，就是要说干就干，干就干好。”谢中岳说起话来中气十足。他说，作为一名宣传文化系统的工作人员，必须将初心融进灵魂，把使命扛在肩上。

　　聊起工作，谢中岳就打开了话匣子，诸多细节一一浮现在眼前。他说：“一旦接到相关线索任务，必须第一时间赶赴现场，有时候在基层一待就是一周，车就是移动办公室。”对“扫黄打非”工作来说没有假期的概念，越是节假日，越是文化场所的敏感日。这个时候，也往往是谢中岳工作最忙碌的时候。他说：“别人越是放松的时候，越是需要我们警惕起来。”

　　谢中岳自2016年分管洛阳市“扫黄打非”工作以来，洛阳市“扫黄打非”办公室于2016年至2021年连续6年获评全省先进集体，2018年、2021年两次获评全国“扫黄打非”先进集体称号，多人获得全国“扫黄打非”先进个人荣誉称号。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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