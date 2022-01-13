最新！洛阳市人大常委会任命名单

康凌香(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会主任。 洛阳市人大常委会任命名单

(2022年8月26日洛阳市第十五届人大常委会第三十五次会议通过) 1.任命： 康凌香(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会主任； 蒋智涛为洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会主任； 张志强为洛阳市人大常委会示范区工作委员会主任； 刘宗苗为洛阳市人大常委会示范区工作委员会副主任； 韩献卿为洛阳市人大常委会示范区工作委员会副主任。 2.决定任命： 何玉霞(女)为洛阳市乡村振兴局局长。 3.免去： 柳立兴洛阳市人大常委会法制工作委员会主任职务； 娄卷明洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会主任职务； 马颖弟洛阳市监察委员会委员职务。 4.决定免去： 侯占国洛阳市人民政府副市长职务； 康凌香(女)洛阳市医疗保障局局长职务。