最新！洛阳市人大常委会任命名单

康凌香(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会主任。
康凌香(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会主任。
洛阳市人大常委会任命名单
(2022年8月26日洛阳市第十五届人大常委会第三十五次会议通过)
1.任命：
康凌香(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会主任；
蒋智涛为洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会主任；
张志强为洛阳市人大常委会示范区工作委员会主任；
刘宗苗为洛阳市人大常委会示范区工作委员会副主任；
韩献卿为洛阳市人大常委会示范区工作委员会副主任。
2.决定任命：
何玉霞(女)为洛阳市乡村振兴局局长。
3.免去：
柳立兴洛阳市人大常委会法制工作委员会主任职务；
娄卷明洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会主任职务；
马颖弟洛阳市监察委员会委员职务。
4.决定免去：
侯占国洛阳市人民政府副市长职务；
康凌香(女)洛阳市医疗保障局局长职务。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605