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致洛阳籍在外务工人员的一封信

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市疾控中心官方公众号 2022.08.26 11:12

在外务工的洛阳籍父老乡亲、兄弟姐妹：

　　月到中秋分外明，每逢佳节倍思亲。中秋将至，您依然身在异乡、奋力打拼，家乡人民向您和您的家人致以诚挚的问候!当前，国内疫情多点散发、局部暴发，疫情形势依然严峻复杂。为更好地守护您和家人的健康，我们真诚地向您发出倡议：

　　一、非必要不返乡。疫情尚未结束，旅途存在风险。跨区域往返流动，接触人员复杂，感染风险增大，希望您在条件许可的情况下暂缓返乡。如您或您的家庭存在困难，请与家乡党委政府联系，我们将竭诚为您提供服务。

　　二、返乡提前报备。如果您确需返乡，请提前通过“支付宝-豫事办-来(返)豫报备-社区报备”向目的地村(社区)报备。返乡前进行核酸检测，了解返乡疫情防控政策，备足个人防护用品及必要的消毒用品。对提前报备的返乡人员，如需落实集中隔离管理措施，免除集中隔离费用。

　　三、做好途中防护。请您合理安排返乡行程，全程规范佩戴口罩，保持安全距离，做好个人防护。如需乘坐公共交通工具，尽量避免多次中转和长时间停留，主动配合乘务人员做好防疫管理；如自驾车辆返回，请密切关注疫情态势，选择线路时尽量避开中高风险区，不在人员密集场所停留。

　　四、落实防控措施。请您抵洛时持48小时内核酸检测阴性证明。抵洛后如实向目的地村(社区)报告旅居史、接触史、健康状况等信息，并落实“三天两检”。如您7日内有低中高风险区或重点地区旅居史，请主动配合落实“点对点”闭环转运、健康监测、隔离观察等相应管理措施。

　　五、提高防护意识。请您返乡后，非必要不外出，尽量减少走亲访友活动，外出时不扎堆、不聚集、不聚餐，乘坐公共交通工具和进入公共场所时规范佩戴口罩、主动扫场所码，保持安全社交距离。坚持勤洗手、常通风、用公筷等良好卫生习惯。一旦出现发热、咳嗽等症状时，请您全程佩戴口罩，及时到就近发热门诊规范就诊，途中避免乘坐公共交通工具。

　　青山一道同云雨，明月何曾是两乡。无论您是回乡团聚，还是在异乡打拼，家乡的关怀、亲人的温暖永远与您同在！让我们一齐携手，互相理解、互相支持、互相配合，共同守护您和家人的健康，共同守护我们的美好家园！

　　洛阳市疾病预防控制中心

　　2022年8月26日
[ 责任编辑：潘亮 ]
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