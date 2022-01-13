小小优待证 浓浓拥军情

昨日上午，老城区举行退役军人及其他优抚对象优待证首发仪式，为首批30名退役军人发放优待证。
昨日上午，老城区举行退役军人及其他优抚对象优待证首发仪式，为首批30名退役军人发放优待证。
昨日上午，老城区举行退役军人及其他优抚对象优待证首发仪式，为首批30名退役军人发放优待证。据了解，今年老城区将陆续为辖区9700余名符合条件的退役军人和其他优抚对象发放优待证。
老城区有关负责人表示，优待证承载着国家、社会对退役军人和其他优抚对象的尊崇。下一步，该区将有序开展相关工作，及时发放优待证，推动各项优惠优待政策落地落实。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 摄)
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