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洛阳青年企业家吕福刚：扎根家乡 点亮希望
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 08:51

有志青年吕福刚

　　白手起家、年轻有为，刚过而立之年的吕福刚是洛阳嗨团网络科技服务有限公司的董事长，也是立志回馈家乡的有志青年。昨日，记者在嗨团见到吕福刚时，他正在和团队成员筹划在公司电商平台增添新的农副产品，帮助农户售卖。

　　决心率团返乡创业

　　嗨团是一家集大数据研发、品牌推广、产品销售于一体的平台化科技服务公司，为广大用户提供质优价廉、种类丰富的线上零售商品。截至目前，嗨团累计上架商品万余种，其中洛阳本土品牌超500种。

　　然而，这一大型团购平台的创办萌芽，源于几包尿不湿。

　　2011年，吕福刚在重庆一家全国连锁线下零售品牌店打工。长期的工作积累，让他萌生了自主创业的想法。一次，吕福刚和妻子打算联系身边好友，为各自家中的宝宝团购尿不湿。这件事让吕福刚眼前一亮，干脆搭建一个线上团购平台，让用户在网上购买商品，也可以享受团购的优惠价格。

　　嗨团由此诞生。

　　最初，吕福刚将公司选址在义乌。“义乌电商发展非常成熟，又临近货源地，非常适合初创企业。”吕福刚说，随着平台越做越大，生意越来越好，他又有了新想法——把公司总部迁回家乡洛阳。

　　“我家在宜阳县赵保镇，作为土生土长的洛阳人，我想为家乡发展出一份力。”带着这样的决心，2018年，洛阳嗨团网络科技服务有限公司正式创立，与吕福刚一同来到洛阳的，还有他团队里来自五湖四海的有为青年。

　　公司总经理何俊言是四川人，回忆起当初毅然跟着吕福刚来洛的经历，他笑道：“以他的人品和能力，一定能干出一番成就，我们就跟他一起来洛阳，陪他把公司做大做强。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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