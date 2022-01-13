物业关于小区停车的“新动作”引居民不满

近日，在老城区周山大道与香叶路交叉口附近的东方光源小区，不少居民对物业公司在小区内划定的“消防车登高操作场地”和物业公司采取的停车管理新规定不认可，双方由此引发矛盾。

地面黄线以内是物业公司划定的“消防车登高操作场地”，图中银色车（右二）被贴上了“违章停车警示单”

近日，在老城区周山大道与香叶路交叉口附近的东方光源小区，不少居民对物业公司在小区内划定的“消防车登高操作场地”和物业公司采取的停车管理新规定不认可，双方由此引发矛盾。

物业公司的停车管理新规定引发居民强烈不满

东方光源小区一名居民说，该小区的不少业主没有购买地下停车位，以往，大家都把车停在小区院内的楼边空地和其他空地。“这些空地能停数百辆车，虽然不能完全满足居民停车需求，但大家基本认可这样的停车方式。”该居民说。

另一名居民说，2020年，物业公司为了规范居民在小区院内停车，制定了小区停车管理相关规定，如果业主车辆占用了消防通道、乱停乱放，将被视为“违停”，累计3次，将限制相关车辆进出小区。这个规定本来没有引起居民的强烈反对，可直到近日问题出现了。

“近日，物业公司将小区内居民停车的绝大多数楼边空地，都划定为‘消防车登高操作场地’，只剩下50个‘规划车位’。”一名居民说，“物业公司还于8月18日发通知，说从8月22日起，除‘规划车位’以外，居民的车在其他位置停放，均被视为‘违停’，累计3次，3个月内禁止进入小区，累计6次，1年内禁止进入小区，‘违停’次数累加，禁止进入的时间也累计。”

物业公司推出停车管理新规后，居民再到原来的位置停车就成了“违停”，物业公司工作人员会在车上贴红色的“违章停车警示单”；有居民的车因累计“违停”，被物业公司禁止开进小区。至此，居民跟物业公司间的矛盾升级。

需要注意的是，“消防车登高操作场地”，在东方光源小区物业公司的通知及小区地面喷涂的内容中写的是“消防登高作业面”。实际上，“消防登高作业面”指的是建筑立面，而地面区域应称为“消防车登高操作场地”。