农民创业热情涨 增收致富有希望

“我是一名返乡创业的研究生，2016年在网上发起了‘我在黄河边有亩樱桃园’农业众筹项目，没想到很快就筹集到资金200余万元，在新安县石井镇打造了300亩高山大樱桃园。今年5月樱桃丰收，我通过电商直播把樱桃卖到了全国各地，助力农民增收。”

“我是一名返乡创业的研究生，2016年在网上发起了‘我在黄河边有亩樱桃园’农业众筹项目，没想到很快就筹集到资金200余万元，在新安县石井镇打造了300亩高山大樱桃园。今年5月樱桃丰收，我通过电商直播把樱桃卖到了全国各地，助力农民增收。”

近日，在我市2022年高素质农民创业创新大赛现场，第一个出场的初创组选手张飞用一句句朴实的话打动了人心。

今年已经55岁的邵金伟用行动证明，任何时候创业都不算晚。

邵金伟依托洛宁县大片的竹林，开发果粽、蛋黄牛肉粽、山药粽等多种口味的粽子产品。他们通过真空包装、高温灭菌等技术，实现竹筒粽子的量化生产，让一个个小小的粽子从洛宁县飞到全国各地，甚至出口到马来西亚。公司2022年产值预计近2000万元，带动周边就业300多人。

在这场高素质农民创业创新大赛上，有创意、有市场的项目可真不少。

“我们合作社在中药材种植、育苗的基础上，搭配各种药材研制的茶包广受欢迎。有护肝茶、去火茶、补肾茶等，还申请了商标专利，不断完善产品领域和销售渠道。”来自初创组的嵩县选手张卫国介绍。