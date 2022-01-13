龙门石窟入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单

记者昨日获悉，文化和旅游部公布了第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，全省共有4个项目入选，我市龙门石窟榜上有名。
记者昨日获悉，文化和旅游部公布了第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，全省共有4个项目入选，我市龙门石窟榜上有名。
记者昨日获悉，文化和旅游部公布了第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，全省共有4个项目入选，我市龙门石窟榜上有名。
经过地方申报、合规性审查、专家评审、实地考察等程序，全国共有123个项目入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区公示名单。加上首批入选的栾川县重渡沟风景区、洛阳古城特色文化街区，我市共有3个项目跻身国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，数量为全省最多，占全省入选项目总数的三分之一。
近几年，我市着力培育发展了一批融合文化、旅游、商业、体育、娱乐等多业态的沉浸式夜间文旅产品，沉浸式灯光秀、星空露营、博物馆之夜等文化内涵丰富的夜间文旅项目，为游客带来全新体验的同时，也为洛阳“夜经济”注入了新活力，让古都夜色更动人。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）
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