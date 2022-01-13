老城分局民警仅用15小时破案 挽回群众损失2万余元

昨日，记者从老城公安分局获悉，办案民警15个小时快速破案，帮助群众挽回损失2万余元。

昨日，记者从老城公安分局获悉，办案民警15个小时快速破案，帮助群众挽回损失2万余元。

事情发生在16日，当日19时许，某燃气公司负责人报警称，该公司在瀍涧大道与龙光路交叉口的工地仓库内的燃气电磁阀被盗，价值2万余元。

老城公安分局道北路派出所民警立即联合技术队民警到场勘查。办案民警查看附近的监控视频发现，一名中年男子形迹可疑，通过监控视频追踪，发现其藏匿在春都路某宾馆内。

随后，道北路派出所所长李安甫带队组织抓捕，并趁那名男子从外返回宾馆时，将其抓获，并在宾馆内查获被盗燃气电磁阀两箱。办案民警从接到报警到破案，仅用时15个小时。

经审讯，犯罪嫌疑人承认盗窃燃气电磁阀的犯罪事实。目前，该男子已被刑事拘留。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李保宏）