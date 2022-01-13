想参加第五届进博会，快来报名吧

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会将在国家会展中心(上海)举办。昨日，记者从市商务局获悉，河南交易团专业观众报名通道已经开启，计划参加进博会的各类人员，请在9月30日前完成网上注册报名。

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会将在国家会展中心(上海)举办。昨日，记者从市商务局获悉，河南交易团专业观众报名通道已经开启，计划参加进博会的各类人员，请在9月30日前完成网上注册报名。

第五届进博会由企业商业展、虹桥国际经济论坛、国家综合展、专业配套活动和人文交流活动等组成。与往届相比，本届进博会展览题材更加新颖，新设农作物种业和人工智能等专区，拓展创新孵化专区，新增体育、时尚设计等题材，将有更多新产品、新技术、新服务呈现。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会已连续成功举办4届。在去年举办的第四届进博会上，我市共有1651人、655家企业报名参会，数量位居全省第一。其间，洛阳交易团场内场外共签约50个意向协议，总意向成交额139.02亿元。

市商务局相关负责人介绍，我市相关企业、社会组织、事业单位、政府的采购商、业内人士、专家学者、公职人员等，都能以河南交易团专业观众的身份注册报名，到第五届进博会观展、洽谈、采购。

您可在进博会官网“企业商业展”—“专业观众”—“参观预登记”项下注册报名，也可在进博会官方App或小程序“首页”—“专业观众注册”项下注册报名，报名时须填写河南交易团推荐码：Q2021032。第五届中国国际进口博览会不接受现场报名，所有专业观众必须提前在线报名，报名截止时间为2022年9月30日。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 李倩)