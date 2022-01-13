财物物归原主 涧西民警一天收到俩锦旗

近日，涧西公安分局205号巡逻车同时收到两面锦旗，外卖小哥小王和市民张先生不约而同地向该车组民、辅警致谢。

民警收到的锦旗

近日，涧西公安分局205号巡逻车同时收到两面锦旗，外卖小哥小王和市民张先生不约而同地向该车组民、辅警致谢。

18日13时30分，涧西公安分局205号巡逻车接到外卖小哥小王报警称，其在涧西区丽春西路与银川路交叉口某蛋糕店为客户取餐时，将为其他客户派送的蛋糕制作旋转架放在了店门口自己的电动车旁，出来发现蛋糕制作旋转架不翼而飞。

值班民警司聪聪与同事迅速赶到现场，经调取监控视频、走访周边店铺发现，一名戴帽子的老人将蛋糕制作旋转架捡走，后在浅井南路消失。

民警经过一下午的走访排查，当晚在某小区找到了捡走蛋糕制作旋转架的老人，民警把蛋糕制作旋转架追回后，交还小王。

“当天中午，我们还接到一起报警，有人在九都西路与太原路交叉口捡到一个档案袋。”司聪聪说，报警人将档案袋交给了他们。

司聪聪发现，档案袋里有一本户口簿，还有一个孩子的出生证明、疫苗接种本和小学入学通知书等资料。他们一边在附近走访寻找失主，一边通过户口簿上的人员信息找人，最终电话联系上失主张先生。原来，张先生忙着给即将上小学的孩子办理入学手续，骑电动车时不慎将档案袋遗失，正在发愁之际，接到了民警的电话。为表感谢，他制作了一面锦旗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）