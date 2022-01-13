洛阳“白名单”工业企业可享七项利好政策

昨日，记者从市工信局获悉，我市近日发布“白名单”工业企业保障方法，将通过以下七项利好政策，全力支持进入省、市、县三级“白名单”企业库的洛阳工业企业发展。

昨日，记者从市工信局获悉，我市近日发布“白名单”工业企业保障方法，将通过以下七项利好政策，全力支持进入省、市、县三级“白名单”企业库的洛阳工业企业发展。

加强生产监测调度

建立专人与“白名单”企业对接联系和服务保障机制，并纳入“万人助万企”包联工作体系，及时跟踪了解和梳理企业生产经营中的困难问题并积极帮助协调解决。

促进交通物流通畅

指导“白名单”企业制订“点对点”“直通车”工作方案，并在本地高速公路出站口设置“白名单”企业专用绿色通道，保障企业运输畅通；按照“即采即走即追”的原则，及时对货车司乘人员进行解码。

保障企业正常生产

对于处于疫情防控应急管控区的“白名单”企业，且能够按照相关要求实施封闭生产的，不得要求企业停工停产，确保未发生确诊病例、低风险企业正常生产经营。

确保企业产能释放

对于符合各项环保政策要求，达到排放标准的“白名单”企业，不得以环保管控为由要求企业限产、停产；对于符合政策标准的“白名单”企业，不得以“错峰生产”等为由随意限制企业产能，确保企业产能释放、应产尽产。