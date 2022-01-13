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扛牢为民解难为党分忧政治责任 推动新时代信访工作高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 08:15

　　25日，市委副书记、政法委书记杨骁到嵩县督导调研信访稳定、乡村振兴等工作，强调要深入践行习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，解决好群众“急难愁盼”问题，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

　　杨骁先后到嵩县信访局、嵩县综治中心实地调研，组织召开座谈会，听取嵩县信访情况汇报，共同研判调度相关信访案件，并对嵩县信访工作取得的成效表示肯定。

　　他强调，各县区要提高政治站位，坚持人民至上，始终怀着真挚的为民情怀，把信访工作做细做实、做到群众心坎上，把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到抓好信访稳定工作的具体行动中，切实扛牢为民解难、为党分忧政治责任，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。要严格落实新案办理流程，接访后按照“132277”工作流程迅速开展化解工作，聚焦涉贫信访等重点领域，切实把矛盾发现在早、化解在小。要落实领导干部包案制度，分包领导主动联系信访对象、亲自分析研究案情，严格按照“三到位一处理”开展工作，确保“四包四定”落到实处、取得实效。要注重日常化解矛盾，坚持和发展新时代“枫桥经验”，包村干部深入基层排查、解决问题，充分发挥村(社区)人民调解委员会作用，从源头上化解矛盾纠纷，做到群众信访问题不出村，矛盾解决在一线。要加强督导问责，强化日常监督，及时引正纠偏，严肃追责问责，不断提升信访工作水平，推动新时代信访工作高质量发展。

　　杨骁还到嵩县何村乡箭口河村调研乡村运营工作，强调要扎实落实“151”工作举措，一项一项抓推进、一件一件抓落实，确保乡村振兴不断取得新进展新成效。

　　市政协副主席、嵩县县委书记宗玉红参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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