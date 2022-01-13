老年人朋友圈出现“不友好”，如何止损

退休后，越来越多的老人根据自己的爱好，让生活丰富多彩，他们有的坚持学习，有的积极开拓朋友圈……但在收获快乐的同时，或许也会遇到一些“不友好”，希望他们的故事能给大家一些借鉴，让老年人的生活一路有光。

大家在一起聊退休后的经历

●时间：8月25日

●地点：老城区道北路街道道北社区民航家属院党群服务点

●主持人：韩秋莲道北社区党委副书记

●开场白：退休后，越来越多的老人根据自己的爱好，让生活丰富多彩，他们有的坚持学习，有的积极开拓朋友圈……但在收获快乐的同时，或许也会遇到一些“不友好”，希望他们的故事能给大家一些借鉴，让老年人的生活一路有光。

嘉宾出场

张玉兰：民航家属院居民，75岁

收获：坚持学习，英语水平见长，生活惬意

每天早上起床后，对我来说便是停不下来的一天：学英语、录口语、整理资料，还要弹钢琴……我把家里的房间称作“读书室”，每天在里面学习8个小时。

我希望在有生之年学习更多的知识，这是我的乐趣，也是我的精神财富。年轻时条件差，没有办法学习英语。退休后，我结识了一个朋友，她曾经是一位教英语的老师。看我酷爱英语，她就答应给我“补课”。几年下来，我的英语水平见长。不仅如此，参加我们的英语学习兴趣小组的人也越来越多了，大家还建了微信学习群。

我在学习英语之余，还练习钢琴。每天上午学英语、下午弹钢琴，平时养养花、看看新闻，生活惬意。我认为，拥有幸福的生活，唯一的办法就是坚持学习，学习知识可以让自己放松心灵，也让我越来越年轻。

王海亮：民航家属院居民，75岁

收获：学会了不为俗事而烦恼

因为工作的原因，我在过去工作的三十多年里几乎是两点一线，只有逢年过节才有机会走亲访友，因此与亲朋联系少，自然有些生疏。

退休后，时间多了，人也闲了，我打算多和以前的朋友建立联系，一来能好好联络亲戚朋友，二来也丰富我的退休生活。

起初，我三天两头就去亲戚朋友家做客，每次去朋友家，我们总会聊很多说不完的陈年旧事，一聊半天就过去了，开心又满足。我也时常邀请朋友到家里做客，和朋友的情感也一步步拉近，像回到了从前。

我以为串门是一件美好事情，打发了时间又加深了朋友之间的感情。但是，串门多了，一些矛盾也出现了。与朋友走得很近，其中一个朋友几次三番向我借钱借物。我拒绝后，他恶语相加，我们有共同的朋友圈，导致一些人开始非议我。此事之后，我就决定离开“烦恼”，开始自己的独处生活。

如今，我每天做好规划，打拳、写字，不为俗事而烦恼，每天都是舒心自在的日子。对于那些不友好的朋友圈，我们也要勇敢说不！

张玉兰：民航家属院居民，65岁

收获：在异乡结交好友，还学会了钩织技艺

我是一名“随迁老人”，跟着孩子在洛阳定居。现在，在这里我有朋友、有圈子，但刚来的时候，一切并不美好。

刚来洛阳定居时，我说话有非常重的口音，许多邻居都听不懂，交流上有障碍，因此，交流成为我开始新生活的拦路虎。邻居家也有一位老年人，看我天天带着孙子就和我搭话，这样一来二去，我有了异乡的第一个朋友。

后来，我发现小区里有几位老人常聚在一起钩帽子、织婴儿鞋。原来，她们大多也是“随迁老人”，于是我也加入了这支队伍。孙辈们上学去了，我们就聚在一起聊天。彼此熟悉后，有人提出可以教大家钩帽子、织婴儿鞋，我们纷纷买来针线，每天挎着布袋子在小区花园的阴凉处飞针走线。我们做的镶嵌珠子的毛线帽、时尚的婴儿鞋，人见人夸。我们经常一边唠着家常，一边探讨钩织技艺。自从加入这支队伍，我的笑容也多了起来。