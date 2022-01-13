国务院第九次大督查第九督查组来洛

昨日，以中国人民银行副行长范一飞为组长的国务院第九次大督查第九督查组来洛，围绕稳增长、稳市场主体、稳就业保民生、保产业链供应链稳定、深化“放管服”改革优化营商环境开展专题调研。

昨日，以中国人民银行副行长范一飞为组长的国务院第九次大督查第九督查组来洛，围绕稳增长、稳市场主体、稳就业保民生、保产业链供应链稳定、深化“放管服”改革优化营商环境开展专题调研。

副省长宋争辉，省政府副秘书长、省政府办公厅主任王作成等一同来洛。市委常委、副市长梁庆等参加相关活动。

督查组一行到二里头夏都遗址博物馆、二里头考古遗址公园，实地察看二里头文化遗存和发掘现状，详细了解我市文化遗产保护项目及文旅产业发展情况，提出要正确处理文化遗产保护与产业发展之间的关系，大力发展独具洛阳特色的文旅产业，叫响洛阳文旅品牌。在位于西工区红山街道的洛阳农副产品冷链物流中心项目，督查组一行认真察看项目进度，听取我市物流等产业发展情况汇报并针对相关问题提出指导意见。

督查组强调，要认真贯彻党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，坚持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求，加快落实稳经济一揽子政策措施，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间。要千方百计扩大有效投资，细化项目实施方案，积极对接政策性资金，确保项目资金使用科学化、合理化。要聚焦重点民生实事，倾听群众呼声，在科学精准做好疫情防控工作同时，打好稳就业保民生促发展“组合拳”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)