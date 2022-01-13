孟津区69岁的许道勋自编快板书宣传社区工作

“竹板儿打，响声高，父老乡亲听俺唠。上级党委发文件，‘五星’支部要建好，咱先说说哪‘五星’……”昨日，在孟津区城关镇牛步河社区，志愿者许道勋以快板儿形式向居民宣传“五星”支部创建工作，引来阵阵喝彩声。

许道勋（左一）在说快板儿

“竹板儿打，响声高，父老乡亲听俺唠。上级党委发文件，‘五星’支部要建好，咱先说说哪‘五星’……”昨日，在孟津区城关镇牛步河社区，志愿者许道勋以快板儿形式向居民宣传“五星”支部创建工作，引来阵阵喝彩声。

许道勋今年69岁，大家都亲切地叫他老许。近来，看到社区工作人员积极投身于“五星”支部创建工作，他有感而发，以快板儿这种形式宣传社区工作。

“说快板儿是从前两年的一次比赛开始的。”许道勋说，当时他以惠残政策为主题说了一段快板儿，因立意新颖、形式创新而获奖。

许道勋伸出左手，让记者看他残缺的中指和小指——20世纪70年代，他在操作一台制瓦机时不慎发生意外事故……

“这手一点儿也不碍事儿！”说着，许道勋右手打着竹板儿表演起来，词儿是他自己编的，从旅游心得到日常见闻，他信手拈来。

在街边买的烧饼不错，他来一段快板儿：“个个烧饼同样大，顺手油盐齐加上。黄焦熟咸香俱全，大家尝后齐夸奖……”

外出旅游，他说快板儿提醒老年游客：“吸取教训别上当，贪小便宜亏在后。今后报团要正规，价格过低请别走……”

许道勋很快成了社区的“明星”，从人口普查到“三清两建”，从疫情防控到社区旧貌换新颜……他自编自演，一段段朗朗上口、通俗易懂的快板儿在居民之间流传。

“别说，效果还真不错！”牛步河社区党支部书记许景收说，牛步河社区有4300多人，其中70岁以上老人就有150多人，相比于张贴公告，快板儿这种喜闻乐见的宣传方式大家接受度更高。

如今，在街巷、在公园，竹板儿一响，大家就知道社区的义务宣传员许道勋来了。目前，城关镇也将快板儿录制成音频、视频，通过微信、广播、抖音等进行传播。

“说快板儿让我快乐！”许道勋说。对于写顺口溜，他很有心得：“顺口溜，顺溜溜，一个韵调往下溜。三五七九是首句，一二四六押韵走。只要掌握这个法，不妨我溜你也溜。正能量东西非常多，随着灵感溜出口。夸夸身边事和人，夕阳路上昂首走！”(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王艳杰 通讯员 张琳琳 文/图)