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洛阳市烈士陵园开展“与烈士认亲”活动 市民有意参与可申请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 08:08
烈士陵园工作人员清扫烈士墓

　　近日，市烈士陵园举行“我们是一家人·与烈士认亲”活动。本网曾以《与烈士认亲，让无名烈士拥有“亲人”》为题对该活动进行报道，(详见《与烈士认亲，让无名烈士拥有“亲人”》)引发市民关注，一些单位、市民拨打电话，表达了想参与该活动的想法。

　　洛龙区张沟社区六旬老人张先生就是其中之一。“我是一名农民，现在日子越来越好，也越来越感恩军人的贡献和付出。”张先生说，没有一代又一代革命军人的坚守和流血牺牲，就没有今天的好日子，他想参加“我们是一家人·与烈士认亲”活动。

　　市烈士陵园有关负责人介绍，该园目前安葬的烈士多数为1948年解放洛阳时牺牲的人民解放军指战员，他们中大部分人牺牲时没有留下后人，甚至也没留下姓名。据统计，在市烈士陵园安葬的800多位烈士中，无名烈士就有671位。

　　该负责人介绍，有意与烈士认亲的单位或个人可通过“申请承诺、资料审核、确定认亲烈士、举行认亲仪式”等环节完成结对认亲。

　　具体办理步骤为：申请方首先需向市烈士陵园提出与烈士认亲的书面申请，然后携带单位公函或个人身份证原件及复印件到市烈士陵园进行确认和资料审核，并填写认亲祭扫申请表、认亲祭扫承诺书，确定认亲烈士墓的具体位置。完成这些后，申请方需到市烈士陵园填写“认亲烈士祭扫证书”，市烈士陵园按批次组织认亲仪式，颁发“认亲烈士祭扫证书”。

　　结对认亲完成后，认亲单位或个人即可自行安排时间，全年组织不少于3次的祭扫活动(清明节、八一建军节、烈士纪念日等)，祭扫记录由市烈士陵园在“认亲烈士祭扫证书”上填写。

　　市烈士陵园咨询电话：0379-60335028。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 常煜品 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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