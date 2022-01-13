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今日洛阳阴天有小雨 气温21℃到26℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.08.26 08:03

　　昨天出伏，我们在雨中告别三伏天。

　　从7月16日到8月24日，今年40天的“加长版”三伏天终于过完了。出伏后，气候趋于干燥，天气由热转凉，请您注意“秋燥”“秋乏”。对付“秋燥”身体要及时补充水分，多食清心润燥的食物；驱除“秋乏”要保证睡眠，多到户外走走，适度有氧运动。

　　河南省气象台发布河南省气候预测公报，从即日起至9月20日，全省气候趋势预测如下——

　　降水量：预计焦作、济源、三门峡、洛阳，以及安阳、鹤壁、新乡和南阳四市西部偏多0到2成，其他大部地区偏少0到2成。豫西70到100毫米，豫南100到120毫米，其他地区90到110毫米。

　　平均气温：预计安阳、濮阳、新乡、鹤壁、焦作、济源、郑州、三门峡，以及开封北部和洛阳中北部偏低0℃到1℃，其他大部地区偏高0℃到1℃。豫西20℃到22℃，豫南23℃到24℃，其他地区22℃到23℃。

　　主要降水过程有3次，分别出现在8月下旬中后期、9月上旬后期、9月中旬中后期。

　　提醒各地做好抗旱工作，同时防范强对流、强降水天气对生产、生活的影响。

　　来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受副高南退、中低层切变线和地面冷空气的共同影响，我市有持续阴雨天气。预计：今天阴天有小雨，偏南地区有中雨，东北风3级左右，气温21℃到26℃；明天阴天有中雨，偏南地区有大雨，东北风4级左右，气温17℃到22℃；后天阴天有中雨，部分地区大雨，局地暴雨，气温17℃到21℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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