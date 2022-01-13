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关于新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新安县融媒体中心 2022.08.26 07:24

　　2022年8月26日，新安县在对省外返乡人员“三天两检”的核酸检测中，发现1例新冠肺炎初筛阳性感染者(系8月24日晚由省外驾驶大货车返乡)，经市疾控中心复核研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。

　　目前，相关流调工作正在进行。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的要求，对排查出的密接和次密接人员严格按照相关规定分类隔离管控，并进行了核酸检测，结果均为阴性。

　　请广大群众及时关注官方权威发布，不信谣、不传谣，并做好个人日常防护，科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离。如出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应做好防护措施，尽快到定点医疗机构发热门诊就诊。

　　新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年8月26日
[ 责任编辑：张甦 ]
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