汝阳县新增1例无症状感染者

2022年8月25日，在对集中隔离管控人员例行核酸检测中，发现1例无症状感染者。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，已进行严格排查，并对排查出的密接和次密接人员进行了分类隔离管控。
2022年8月25日，在对集中隔离管控人员例行核酸检测中，发现1例无症状感染者。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，已进行严格排查，并对排查出的密接和次密接人员进行了分类隔离管控。
关于我县新增1例无症状感染者的通告
2022年8月25日，在对集中隔离管控人员例行核酸检测中，发现1例无症状感染者。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，已进行严格排查，并对排查出的密接和次密接人员进行了分类隔离管控。
无症状感染者：女，15岁，系24日确诊病例1之女，近期无县域外旅居史。在8月25日对集中隔离管控人员例行核酸检测中初筛阳性，经市疾控中心复核研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。
目前，流调、检测、消杀等工作正在有序进行。请广大群众自觉遵守疫情防控有关规定，积极履行法律义务，主动落实疫情防控要求，除进行核酸检测外，非必要不出门，安心居家，携手抗疫，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣。
汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年8月25日
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