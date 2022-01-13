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汝阳县新增1例无症状感染者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 汝阳县人民政府网站 2022.08.25 22:01

关于我县新增1例无症状感染者的通告

　　2022年8月25日，在对集中隔离管控人员例行核酸检测中，发现1例无症状感染者。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，已进行严格排查，并对排查出的密接和次密接人员进行了分类隔离管控。

　　无症状感染者：女，15岁，系24日确诊病例1之女，近期无县域外旅居史。在8月25日对集中隔离管控人员例行核酸检测中初筛阳性，经市疾控中心复核研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。

　　目前，流调、检测、消杀等工作正在有序进行。请广大群众自觉遵守疫情防控有关规定，积极履行法律义务，主动落实疫情防控要求，除进行核酸检测外，非必要不出门，安心居家，携手抗疫，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣。

　　汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年8月25日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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