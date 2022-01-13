25日，记者从汝阳县公安局交警大队获悉，即日起，汝阳县各机动车驾驶人考场暂停考试，恢复时间根据上级要求另行通知。
25日，记者从汝阳县公安局交警大队获悉，即日起，汝阳县各机动车驾驶人考场暂停考试，恢复时间根据上级要求另行通知。
25日，记者从汝阳县公安局交警大队获悉，即日起，汝阳县各机动车驾驶人考场暂停考试，恢复时间根据上级要求另行通知。
已通过互联网综合服务平台，提交在汝阳县各驾驶人考场考试预约申请，尚未收到预约成功通知的驾驶人考生，可登录12123交管服务平台自行取消考试预约。
已经成功预约在汝阳县各驾驶人考场考试的考生，由汝阳县交警大队向市驾管所申请统一办理取消考试，并不计入考试次数，考生下次通过互联网预约不重复收取考试费用(已缴费，但互联网平台仍提示缴费的考生，可致电市驾管所申请人工帮助解锁，联系电话：0379-65505310)(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
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