普降中雨！洛阳开展大范围人工增雨作业【视频】

今天出伏，洛阳迎来秋雨。记者从洛阳市气象局获悉，近期洛阳持续少雨，部分地区出现旱情，气象部门高度关注此次降水天气过程，抓住有利时机，在全市范围内组织开展大范围、多批次的人工增雨作业。

今天出伏，洛阳迎来秋雨。

记者从洛阳市气象局获悉，近期洛阳持续少雨，部分地区出现旱情，气象部门高度关注此次降水天气过程，抓住有利时机，在全市范围内组织开展大范围、多批次的人工增雨作业。在自然降水和人工增雨的共同作用下，24日夜里至今天(25日)白天，洛阳普降中雨，洛宁、宜阳、嵩县和汝阳的局部地区出现大雨。

24日20时至25日17时，全市平均降雨量(毫米)为16.1；各国家观测站降雨量(毫米)为：洛宁26.5、汝阳26.4、新安18.2、伊川17.5、嵩县16.8、宜阳16.4、主城区15、孟津11.4、偃师10.1、栾川8.6。同时段乡镇站降雨量(毫米)较大的有：宜阳县花果山39.5、宜阳县上龙37.5、汝阳县孔龙33.5。

什么是人工增雨？记者了解到，人工增雨是在有利于降水的天气条件下，采取人工干预的方式，在自然降雨之外，再增加部分降雨的一种科学手段。人工增雨须具备三个条件：一是充足的水汽；二是上升的气流；三是有足够的凝结核。因此，只有云中的水汽充足，具备降水潜力后，才能通过人工干预的方式，向云中输送适量催化剂，达到降水目的。气象部门应用卫星、雷达等手段，获取云体特征，严密监视天气变化，及时捕捉有利的人工增雨作业时机。目前，全市气象部门正密切关注气象条件，继续抢抓有利时机，持续开展人工增雨作业。

根据气象资料分析，受冷空气扩散、副高南退和中低层切变线的共同影响，未来一周洛阳多阴雨天气，气温较前期明显下降。具体预报如下：

今天夜里：阴天有阵雨。

26日(周五)：北部阴天有小雨，偏南地区中雨转大雨，局地有暴雨，气温20℃～25℃。

27日(周六)：阴天有中雨，气温18℃～23℃。

28日至29日(周日至周一)：阴天有中雨，部分地区大雨，局部暴雨，气温17℃～21℃。

30日(周二)：阴天转多云，部分地区阵雨转多云，气温18℃～24℃。

31日(周三)：多云间晴天，气温17℃～29℃。

9月1日(周四)：多云间晴天，气温18℃～29℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 冉晨 牛一鸣)