每天22时至次日8时，洛阳主城区路内泊位夜间免费停车时间延长

近日，记者从市城市管理局获悉，在市委第二巡察组督导下，该局聚焦城市停车管理、违停执法、执法人员管理等方面，出台18项惠民利企举措，着力解决群众和企业关注的“热点”“堵点”“痛点”问题。

近日，记者从市城市管理局获悉，在市委第二巡察组督导下，该局聚焦城市停车管理、违停执法、执法人员管理等方面，出台18项惠民利企举措，着力解决群众和企业关注的“热点”“堵点”“痛点”问题。

停车管理方面

●主城区所有路内泊位夜间免费停车。时间由此前每天23时至次日7时延长为每天22时至次日8时。

●主城区背街小巷限时免费停车。推动各城市区继续聚焦老旧小区、背街小巷周边，在不影响交通安全的路段，施划限时免费区间停车位，免费时段为每天19时至次日8时。

●提供停车信息智慧引导服务。协调洛阳弘义智慧城市建设服务有限公司将政府机关、旅游景点、城市窗口地区、大中型餐饮企业、医院、学校等周边500米范围内的公共停车场免费接入洛阳城市停车平台，免费提供停车场位置查询、空余泊位数量显示、泊位预约等功能，方便群众停车。

●推出临时停车报备服务。企事业单位举办大型活动或召开大型会议，举办方可向属地城管部门报备，确定临时停车范围，属地城管部门安排执法人员与举办方共同维护车辆停放秩序，确保不影响城市交通，临时停车期间不收费、不处罚。

●内部停车资源紧缺、车位配比严重不足的企业，申请后经市、区两级城管部门调研可行的，在企业周边合理施划泊位。

●继续增加泊位供给。按照“上天入地、见缝插针”“只设下限、不设上限”原则，继续推动在立交桥下、学校操场下、绿化带下等建设公共(地下)停车场。

●鼓励企业投资建设停车场。建立联审联批机制，积极协调相关部门在立项规划审批等工作上提供政策服务支持。

●挖掘医院、学校周边停车资源。提高医院、学校周边道路管理养护水平，减少道路日常养护对医院、学校的通行影响；优化医院进出口道路、绿化带开口、共享单车停放区，提高通行效率；合理规划设计，增加机动车和非机动车停车区。

●规范共享单车停放，协调共享单车运营公司不在学校周边50米范围内设置共享单车停放区，确保学校周边交通顺畅。

●推动机关事业单位开放内部停车场，鼓励全市机关事业单位内部停车场在双休日和节假日对社会免费开放。

违停执法方面

●违停15分钟内可免罚。违停执法信息采集员发现车辆违停后，首先下达纠正违法行为温馨提示单(对“文明停车服务卡”注册用户将同步以微信等方式告知车主)，15分钟后若未驶离，将下达违法行为告知单。

●每年可享4次违停免罚机会。“文明停车服务卡”注册用户首次违停免罚权益，由每半年一个周期调整为每季度一个周期。

●服务餐饮企业。汤馆等早餐企业经营区范围内，车辆在不影响公共交通秩序、不影响其他车辆通行、没有群众举报条件下，每天7时至9时违停不予处罚；经营午餐和晚餐的餐饮企业经营区范围内，每天11时30分至14时、18时至21时违停不予处罚。

●施划“即停即走”泊位。在学校周边施划“即停即走”限时泊位，方便市民接送学生；在公厕周边施划“即停即走”泊位，限时停车10分钟；在医院周边施划“出租车即停即走”泊位，方便群众就医。

●推出“一对一”服务。推动各城市区主动与辖区大中型医院、中小学校、大中型餐饮企业对接，对需要提供车辆疏导服务的单位建立工作台账，指定专人与服务单位对接，积极会同服务单位在主要时段、重点路段做好车辆疏导、停放秩序规范工作。

执法人员管理方面

●对城市管理执法人员执法形象不端、执法行为不文明、执法态度粗暴等行为“零容忍”。

●对城市管理执法人员存在“吃、拿、卡、要”等违反执法纪律和办案规范的行为“零容忍”。

●对连续三个月群众投诉量月排名前三的县、区城市管理执法部门，实行“一票否决”。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟）