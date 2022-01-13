洛阳中心城区两条公交调整

25日下午，洛阳公交集团发布通知：因道路建设施工情况变化，中心城区两条公交线路调整。
25日下午，洛阳公交集团发布通知：因道路建设施工情况变化，中心城区两条公交线路调整。
25日下午，洛阳公交集团发布通知：因道路建设施工情况变化，中心城区两条公交线路调整。
61路：8月26日至9月30日，军民路的卫国路至复兴路段封闭施工。26日起，61公交路临时调整，起、终点站均调整至龙门大道学院路口；不再途经学院路、卫国路、军民路；取消茹凹、茹凹西、洛阳逸康老年服务中心、军民路西口、西岗、学院路龙门大道口等站点。
便民2号专线：解放路的凯旋路至九都路段目前已具备单向通车条件。即日起，便民2号专线单向恢复运营：去程恢复原线；回程从王城广场南发车，走人民西路、体育场路、九都路、牡丹桥，之后恢复原线。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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