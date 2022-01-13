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洛阳市城管局推出“三零两减一增”服务 累计为企业节省4600余万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.25 17:34

　　日前，在洛阳市洛龙区关林路，洛阳朗旭实业工业园项目建设正酣。

　　“项目能顺利开工，离不开各部门的大力支持。”园区工作人员许家杰介绍，都说基建施工，水电先行，今年3月项目启动在即，他拨打洛阳北控水务集团供水服务电话，咨询基建用水报装事宜。接线员详细登记项目信息后，当即安排“小水牛”服务专员联系对接。

洛阳北控水务集团“小水牛”服务专员为企业用户排查内部用水设施

　　当天下午，施工人员到场勘查，傍晚确定接水方案；次日上午入场施工，下午实现通水……让许家杰意外的，除了高效的供水服务，还有一项项“免单礼包”。“设计、材料、施工、安装……所有费用全免，为企业省出将近6万元。”许家杰说，没想到他只打了个电话，不仅无须提交申请材料，甚至连项目大门都没出，就通上水了。

　　洛阳朗旭实业工业园项目享受的用水报装服务，得益于洛阳市在“获得用水、获得用气”领域推出的“三零两减一增”服务改革。

　　所谓“三零两减一增”，是指企业在申请用水、用气时，可享受“零费用、零跑腿、零资料；减环节、减时限；增渠道”服务。比如“零费用”，以前，企业申请用水、用气，要承担建筑区划红线外发生的设计、施工、材料等费用。自2020年我市城管部门推出“三零两减一增”服务后，这些费用改由供水、供气企业承担，用户实现费用全免。今年，供水接入“零费用”又延伸至企业建筑区划红线内5米，目前已累计为各类企业节省接水费用4600余万元。

　　优化营商环境是推动高质量发展的关键之举。记者从洛阳市城市管理局获悉，该局聚焦企业关切和实际需求，持续推进“放管服效”改革，引导水气服务行业创新机制，服务企业发展。今年7月，河南省2021年度营商环境评价结果公布，洛阳市营商环境排名全省第二，其中获得用水指标排名全省第一，获得用气指标排名全省第三，居全省优势指标阵列。

　　来到洛阳市民之家，企业不管申请供水、供电、燃气报装，还是热力、通信、广电报装，到1楼E区任何一个社会事务综合受理窗口都能办理。

　　“经多部门协调，我们把涉及水、电、气、暖、通信等审批业务进行整合，实现了一窗办理、一网通办。”洛阳市城市管理局审批科科长余建国介绍，为更好服务企业，该局还进一步优化审批流程，通过精简审批材料、压缩审批时限、减少审批环节，推动审批业务马上办、网上办、掌上办，同时推行告知承诺、容缺受理和并联审批，推动许可管理向“宽准入、严监管、强服务”转变。

　　“三零两减一增”服务升级到3.0版，用水、用气报装流程缩减至一个环节；全局31个审批项目最快1日办结；重点工程、简易工程全面开启“小时制”审批模式……洛阳市城市管理局有关负责人表示，该局将继续以“万人助万企”活动为抓手，深化数字化改革，细化服务模式，推动高品质营商环境成为建强副中心、形成增长极的重要支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 于晓冬 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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