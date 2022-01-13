再迎利好！省政府发文支持洛阳加快推动现代服务业发展

近日，河南省政府印发《河南省加快推动现代服务业发展实施方案》(以下简称《实施方案》)，其中多处点题洛阳。

近日，河南省政府印发《河南省加快推动现代服务业发展实施方案》(以下简称《实施方案》)，其中多处点题洛阳。

《实施方案》提出，要协同建设区域现代服务业板块。其中，强化副中心城市服务功能。支持洛阳建设国内领先的生产性服务业高地和国际文化交流中心，重点实施龙门实验室、大数据云计算中心等重大项目，争创一批国家级研发平台、工业设计中心、检验检测平台，高质量建设洛邑古城、新唐街等文旅综合体，建设全国知名的沉浸式文旅目的地。

在丰富时尚消费服务方面，《实施方案》提出，要丰富沉浸式文旅产品，围绕“行走河南·读懂中国”品牌，加快沉浸式体验项目开发，推进龙门石窟、殷墟等大遗址数字化展示，支持洛阳、开封分别打造唐文化、宋文化集中体验地，在二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆等重点博物馆推出一批特种电影、小剧场作品，加快建设省文旅文创融合数字创意中心。在扩大金融领域开放方面，《实施方案》还特别提出，要开展基金、开发性金融、“险资入豫”专项行动，建设郑州、洛阳私募基金集聚区。

加快推动现代服务业发展，对进一步优化结构、引领消费、扩大就业、增强经济韧性和活力，促进经济持续稳定健康发展有着重要的作用。洛阳市发改委相关负责人表示，今年，该市将围绕八大重点领域发力，稳运行、提质效、增后劲，推动服务业平稳健康较快发展。