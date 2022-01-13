一张营业执照，企业经营许可信息全知道

“以后出门，我再也不用拿一堆许可证了，只要扫一扫营业执照上的二维码，各类许可信息都知道了！”今日上午，洛阳市民白女士领到了新的营业执照，非常高兴。

“以后出门，我再也不用拿一堆许可证了，只要扫一扫营业执照上的二维码，各类许可信息都知道了！”今日上午，洛阳市民白女士领到了新的营业执照，非常高兴。她是洛龙区市场监管局推出“多证集成、一照通行”便利化服务后的首位受益者。

白女士在洛龙区经营了一家药店，此前已经完成了“个转企”身份转换。由于白女士持有的个体工商户营业执照经营范围包含药品、食品、医疗器械等多个经营事项，按照常规办理流程，她需要办理“个转企”后的新营业执照，再凭此申请办理药品、食品和医疗器械的许可证件，耗费时间较长。

洛龙区市场监管局推出“多证集成、一照通行”便利化服务推出后，这一流程得到了极大简化。今日上午，在工作人员的指导下，白女士填写了《个体工商户转型为企业通知书》，申请变更原个体工商户的《食品经营许可》《药品经营许可(零售)》《二类医疗器械备案》等，并提交了材料。之后，各业务审批人员通过“智慧洛龙惠服务统一工作平台”分工协作，共同完成了食品、药品、医疗器械等经营申请材料的审核工作，并将记载有《食品经营许可》《药品经营许可(零售)》《二类医疗器械备案》等许可信息的内容生成二维码，统一加印在新发放的营业执照上即可，营业执照立等可取。

洛龙区市场监管局相关负责人介绍，为进一步优化营商环境，该局经过一段时间的反复探索，最终通过“智慧洛龙惠服务统一工作平台”实现了将群众申请办理频率较高的市场主体登记和《食品经营许可》《药品经营许可(零售)》《二类医疗器械备案》等多个行政许可事项合并，归集证照信息加载在二维码上，最后核发一张营业执照的便利化服务。“这张营业执照不仅载明了企业基本信息，还涵盖了企业的其他许可信息。”该负责人说，如果企业的许可信息发生变更，也不用再到现场申领纸质版许可证，只需通过线上申请变更，审批人员审批通过后，企业通过系统修改营业执照加载的二维码信息即可。此举既省去了企业来回奔波的时间，又可将企业的许可证变更情况详细记录在册。

洛龙区市场监管局相关负责人表示，下一步，“多证集成、一照通行”便利化服务将逐步扩大至食品生产许可、食品小作坊登记、特种设备使用登记等行政许可事项，真正落实“让信息多跑路，企业少跑腿”的便民服务，社会各界通过扫描执照上的二维码即可查询市场主体的许可事项基本信息，加强对市场主体的监督，为形成市场主体自律、部门监管和社会共治新局面奠定坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)