旅客在火车上突发脑出血 洛阳乘务人员紧急救援

23日上午，在洛阳至宁波的K165次列车上，一名旅客突发脑出血，乘务人员紧急救助，所幸患病旅客送医及时，现已脱离生命危险。
23日上午，在洛阳至宁波的K165次列车上，一名旅客突发脑出血，乘务人员紧急救助，所幸患病旅客送医及时，现已脱离生命危险。
23日上午，在洛阳至宁波的K165次列车上，一名旅客突发脑出血，乘务人员紧急救助，所幸患病旅客送医及时，现已脱离生命危险。
23日11时50分，K165次列车停靠在杭州站时，17号车厢旅客王先生突发疾病，全身无力、出汗不止，同行人员李先生提出在杭州站提前下车，送王先生到医院救治。郑州客运段洛阳中心宁波二队洛宁二组列车长刘鹏鹏闻讯赶到现场，一边通过广播寻医，一边通过对讲机呼叫杭州站联系120。
令人揪心的是，王先生突然晕倒在铺位上，刘鹏鹏立即安排乘务人员和李先生合力将王先生抬到杭州站的站台上，移交给杭州站客运工作人员，确保将人妥善安置。随后，刘鹏鹏与李先生联系得知，经医生诊断，王先生为脑出血，所幸送医及时，已经脱离生命危险。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 马东华/图)
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