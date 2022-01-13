想了解史前玉器？8月16日起，二里头夏都遗址博物馆这个展览让您大饱眼福

12日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合敖汉旗博物馆共同主办的“玉出东方——敖汉史前玉器精品展”，将于2022年8月16日正式开展。
12日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合敖汉旗博物馆共同主办的“玉出东方——敖汉史前玉器精品展”，将于2022年8月16日正式开展。
12日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合敖汉旗博物馆共同主办的“玉出东方——敖汉史前玉器精品展”，将于2022年8月16日正式开展。
据了解，本次展览属二里头夏都遗址博物馆“早期中国(系列)展览”之一，展览将持续至11月16日。
据介绍，敖汉旗位于内蒙古自治区赤峰市，其境内的史前文化谱系齐全、脉络清晰，以兴隆洼文化、红山文化为代表的地区文明，不仅开创了中国用玉的先河，也成为了史前北方地区玉文化的中心。
此次展览展出文物113件/套。其中玉猪龙、玉鸮等一级文物13件、二级文物12件，观众可以通过这些造型独特的史前玉器，直观地感受辉煌的史前玉文明。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 刘宇航 文/图)
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