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想了解史前玉器？8月16日起，二里头夏都遗址博物馆这个展览让您大饱眼福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 17:41

　　12日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆联合敖汉旗博物馆共同主办的“玉出东方——敖汉史前玉器精品展”，将于2022年8月16日正式开展。

　　据了解，本次展览属二里头夏都遗址博物馆“早期中国(系列)展览”之一，展览将持续至11月16日。

　　据介绍，敖汉旗位于内蒙古自治区赤峰市，其境内的史前文化谱系齐全、脉络清晰，以兴隆洼文化、红山文化为代表的地区文明，不仅开创了中国用玉的先河，也成为了史前北方地区玉文化的中心。

玉猪龙，国家一级文物

　　此次展览展出文物113件/套。其中玉猪龙、玉鸮等一级文物13件、二级文物12件，观众可以通过这些造型独特的史前玉器，直观地感受辉煌的史前玉文明。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 刘宇航 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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