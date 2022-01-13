洛龙区龙富社区打造“门洞文化墙”

12日，记者在洛阳市洛龙区古城街道龙富社区看到，很多居民楼单元门洞的墙面上，都设有一块长方形展板，展板上是五彩缤纷的儿童绘画作品或文明主题彩绘。这是龙富社区打造的“门洞文化墙”，目的是让居民们外出或回家时有个好心情，也潜移默化地将文明和美好看在眼中，映进心里。

12日，记者在洛阳市洛龙区古城街道龙富社区看到，很多居民楼单元门洞的墙面上，都设有一块长方形展板，展板上是五彩缤纷的儿童绘画作品或文明主题彩绘。这是龙富社区打造的“门洞文化墙”，目的是让居民们外出或回家时有个好心情，也潜移默化地将文明和美好看在眼中，映进心里。

龙富社区党委书记王卉说，上个月，社区开设了为期一个月的暑期托管班，其间，老师领着孩子们创作了不少绘画和书法作品。暑期托管班结束后，部分孩子将作品留在了社区。于是，大家一商量，决定将这些充满童趣的作品展示出来，装扮社区环境，愉悦居民心情。

“想来想去，大家认为把作品展示在单元门洞里最合适，通过打造‘门洞文化墙’，让大家出门和回家时都能看见。”王卉说，为此，他们组织志愿者对各个单元门洞进行了清理，还设计制作了展板，用于张贴和更换各类展品。

“现在比过去好多了，杂乱的小广告变成了漂亮的画，每天看着心情都好。”社区居民方圆说，以前，单元门洞内外是小广告的“重灾区”，现在变成了“门洞文化墙”，不仅规范了楼道墙面卫生，也让居民们潜移默化地接受文明教育。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 高亚辉 文/图）