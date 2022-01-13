8月13日至15日，洛阳开展重点人群及4县区区域核酸检测

12日中午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，按照全市统一部署，8月13日(本周六)-8月15日(下周一)，各县区继续开展常态化31类重点人员(至少一次)、7日内有市域外旅居史人员(三天两检)集中核酸检测。8月14日，伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县等4县的县城区，将开展区域核酸检测。

12日中午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，按照全市统一部署，8月13日(本周六)-8月15日(下周一)，各县区继续开展常态化31类重点人员(至少一次)、7日内有市域外旅居史人员(三天两检)集中核酸检测。8月14日，伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县等4县的县城区，将开展区域核酸检测。 12日中午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，按照全市统一部署，8月13日(本周六)-8月15日(下周一)，各县区继续开展常态化31类重点人员(至少一次)、7日内有市域外旅居史人员(三天两检)集中核酸检测。8月14日，伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县等4县的县城区，将开展区域核酸检测。 ●重点人员范围及检测次数 (一) 31类重点人员(不含义务教育阶段学生和高中生)，集中核酸检测期间至少进行1次核酸检测。 (二) 近7日(8月6日以来)有市域外旅居史的来(返)洛人员(含31类重点人员)，3天内进行2次核酸检测(两次采样时间间隔不少于24小时)，即“三天两检”。 ●区域核酸检测范围及检测次数 为提升区域核酸检测组织实施能力，此次对伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县等4个县城区的全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等)集中进行1次区域核酸检测。 所有区域核酸检测范围内，如有近7日(8月6日)以来有市域外旅居史的人员，除参加本次区域核酸检测外，还应在此后2天内再进行1次核酸检测，即完成一次“三天两检”。 ●核酸采样时间、地点 (一) 采样时间 1.重点人员集中核酸检测采样时间：8月13日-15日(本周六至下周一)。 2.区域核酸检测采样时间：8月14日(本周日) (二) 采样地点 各县区结合本县区实际，自行确定采样点和各采样点采样时间段，并向社会公开。 洛阳市疫情防控指挥部办公室相关负责人说，开展重点人员集中核酸检测和部分县区区域核酸检测，是发现潜在感染者，落实“四早”要求的有效途径。应参加本次集中核酸检测的人员，应主动参加检测；等待采样期间，应规范佩戴口罩、保持2米间距，严防人员聚集引起交叉感染。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）