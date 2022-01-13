新鲜出炉！青年有梦，洛阳有我

今日，洛阳青年驿站“青年有梦 洛阳有我”主题海报新鲜出炉，直观展示聚洛青年的青春活力与蓬勃朝气。

今日，洛阳青年驿站“青年有梦 洛阳有我”主题海报新鲜出炉，直观展示聚洛青年的青春活力与蓬勃朝气。

本组海报分为四大主题——敢独立、敢担当、敢创新、敢为先，以手绘风格彰显来洛青年留洛兴洛的决心、工作学习的能力、一往无前的品质及直面挑战的魄力，侧面凸显洛阳青年驿站强大的人才承载力。

敢独立

青年鼓起勇气，怀满腔热情只身奔赴洛阳，从不后悔，坚定与城市互相成就的决心。

敢担当

来洛青年于职场披荆斩棘，目标明确，不负韶光，而青年驿站是温暖的港湾。

敢创新

抛开质疑，青年将创新精神贯穿工作始终，以人为本的洛阳让他们更有拼搏的底气。

敢为先

得益于洛阳这座城市的包容性，青年坐拥更广阔的发展空间，翻越一座又一座高山。

洛阳青年驿站项目由洛阳市委、市政府指导建设。共青团洛阳市委作为该项目重点组织实施单位，充分发挥牵头作用，与洛阳网合作提升项目影响力，吸引共青团郑州市委、共青团信阳市委来洛交流、学习驿站建设与运营经验。目前，洛阳共建成青年驿站21处，床位数量1500余张。共青团洛阳市委书记李华敏表示，接下来，洛阳青年驿站考虑在县域布局，进一步引才聚才，与城市共赢。

申请青年驿站有哪些注意事项？您可扫描下方二维码了解相关详情，还可进一步关注微信公众号“洛阳网”或“洛阳青年”，点击菜单栏获取驿站的申请步骤、建设布局等信息，在了解驿站特色的同时，感受青春洛阳古今辉映的魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)