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保护商业秘密！洛阳全面启动商业秘密保护联系点建设【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 17:43

　　今日上午，洛阳首个商业秘密保护联系点在洛阳维尔健生物工程有限公司揭牌，这标志着全市商业秘密保护联系点建设工作全面启动。

　　近年，洛阳市市场监管局连续组织开展重点领域反不正当竞争执法专项行动，加大对侵犯商业秘密不正当竞争行为的打击力度，目前共查办各类不正当竞争案件68件，其中商业秘密案件4件，移送公安机关追究刑事责任5人。为进一步加大商业秘密保护力度，激发市场主体创新创造活力，洛阳市市场监管局按照国家局、省局的安排部署，在全市范围内开展商业秘密保护联系点创建工作。

　　据悉，商业秘密保护联系点以企业为单位进行建设，各县区在充分调研宣传的基础上，以辖区高新技术企业、大型民营科技企业和老字号企业等为重点，选取本区域内经营规模大，技术实力强，研发能力强，商业秘密保护意愿强的企业作为培育建设对象。通过对全市企业进行遴选，洛阳维尔健生物工程有限公司成为首个入选企业。

　　开展商业秘密联系点建设，是推动商业秘密保护工作的重要载体和手段。即日起至今年年底，洛阳市市场监管局将在各县区优先选择2至3家企业作为建设对象进行重点培育，并在联系点的引领带动下，根据辖区企业需求逐步扩大联系点数量规模。本着企业自愿、合作共建的原则，按照“标准化、规范化、高效化”的建设目标，通过两年的努力，创建一批商业秘密指导站和示范点，建立商业秘密保护长效机制，提高企业商业秘密保护意识，保护企业核心竞争力，持续增强企业创新力和竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 孙怀真 焦峰 陈翔)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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