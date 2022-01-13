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机动车驾驶人实习期被扣分将伴随终身？官方辟谣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.08.12 15:20

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人目前处于机动车驾驶人实习期，听说在实习期开车上路若被扣分将伴随终身，还将延长实习期。请问是真的吗？

　　市公安局回复：根据公安部162号令相关规定，机动车驾驶人初次取得汽车类准驾车型或者初次取得摩托车类准驾车型后的12个月为实习期。机动车驾驶人在一个记分周期内累计积分满12分的，要参加满分教育学习并参加科目一理论考试。不存在扣分伴随终身情况，也取消了扣分延长实习期的规定。详情可咨询驾管所档案科（0379-64389837）。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：潘亮 ]
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