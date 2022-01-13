检察长开讲！别样党课“声”入人心

为进一步提升“能力作风建设年” “质量建设年”活动质效，增强干警防范化解重大风险的能力，8月11日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军以《坚持底线思维 增强忧患意识 不断提升防范化解重大风险的能力》为题，为全院干警讲授了一场思想深刻、立意深远的专题党课。

为进一步提升“能力作风建设年”“质量建设年”活动质效，增强干警防范化解重大风险的能力，8月11日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军以《坚持底线思维 增强忧患意识 不断提升防范化解重大风险的能力》为题，为全院干警讲授了一场思想深刻、立意深远的专题党课。

课上，吴志军从全面认识中国共产党防范化解重大风险的百年历程、准确把握防范化解重大风险面临的挑战、不断提升新时代防范化解重大风险的能力三个方面，教育引导检察干警切实提高政治站位，深刻认识防范化解重大风险的极端重要性。

“回顾中国共产党101年的奋斗历程，防范化解重大风险可以概括为系统展开、强力推进、深化拓展、创新完善四大阶段。”吴志军指出，进入新时代，检察机关面临更多的风险和挑战，只有不断提高应对风险、迎接挑战、化险为夷的能力和水平，才能牢牢把握防范化解重大风险的主动权。

谈及检察机关如何准确把握防范化解重大风险面临的挑战，吴志军强调，要提高风险意识，增强防范化解重大风险的思想自觉、政治自觉、检察自觉、行动自觉。要运用法治思维，努力做到既敢于监督、又善于监督、力求监督实效实现最大化。要完善防控体系，加快建立网络综合治理体系。要加强能力作风建设，进一步提高整体队伍素质。要防范自身风险，着力提高干警自身素养。

最后，吴志军就不断提升新时代防范化解重大风险的能力提出要求：要提升政治站位，深刻学习领会习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述。要强化底线思维，善于学习科学理论，增强大局意识。要发挥检察职能，扎实开展“质量建设年”活动。要提升防控能力，强化风险防范意识，加强日常管理。要落实主体责任，把防范化解重大风险作为“一把手”工程来抓，严格落实“一岗双责”。要强化使命担当，在新征程上不断开创洛阳检察事业新局面，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

言者用心，听者入心。干警们纷纷表示，在今后的工作中，将进一步统一思想、凝聚共识，坚持“干”字当头、“稳”字当头，切实落实保安全、护稳定各项措施，全力推进洛阳检察工作高质量发展。

市检察院党组成员、专职检委、县处级干部、中层正副职及员额检察官参加学习。各基层院党组成员以及有关人员通过视频形式在线学习。（周晓东 刘晗）