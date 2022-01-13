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建设银行洛阳分行：助力乡村振兴 定点帮扶惠民生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 13:09

　　“这是建行支持建设的污水处理项目，投入使用后，现在我们村的卫生环境彻底改变了，村里到处都非常干净，生活很舒服……”

　　王村党支部书记远少坤，一边向乡村振兴局、吕店镇领导介绍建行刚捐建成的污水管网项目，一边由衷得感叹道。

　　伊川县吕店镇王村曾经是当地深度贫困村，建行洛阳分行响应国家脱贫攻坚号召，积极担当作为，于2015年10月开始对口帮扶王村。近7年来，洛阳分行党委高度重视定点帮扶工作，始终把扶贫帮扶作为党建工作的一项重要任务，主要领导亲自抓、分管领导重点抓、牵头部门及结对党支部具体抓，因地制宜为帮扶村做实事、办好事，想方设法齐攻坚、苦干实干同战斗、真帮实扶摆脱贫、凝心聚力助振兴。

　　王村作为伊川县首批厕所革命试点村，2019年对全村农户旱厕进行了水冲式三格化粪池改造，但是村内没有污水处理管网，导致小学、养老院人口密集路段污水横流，对人居环境及村容村貌影响较大。

　　为了提高王村的人居生活环境，改善村容村貌、真正提高村民的生活质量。在建行河南省分行的大力支持下，洛阳分行捐赠9.6万元用于对人口密集、排污较多的路段进行污水管网铺设，该项目竣工投诉使用后，受益群众达600余人，使王村村容村貌、人居环境得到改善，解决了百姓的“急难愁盼”，有力地支持了“美丽乡村”建设。该项目的建设是助力乡村振兴、“雪中送炭”惠及民生工程，大大提升了党和政府以及建设银行在广大人民群众的形象，是建设社会主义新农村的德政工程，有力推进了建行公益扶贫事业，提升了建行在落实中央扶贫工作中的大行大担当形象和社会美誉度。

　　“如今咱农民感觉到实实在在的幸福，这都多亏党的领导和建行人支持和帮助啊……”

　　村民老王头讲起自己的现在的生活，喜悦溢于言表。(建洛宣)⑧
[ 责任编辑：崔利利 ]
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