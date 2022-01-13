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洛阳市“喜迎二十大 清风满河洛”清廉文化作品开始征稿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 13:10

　　为喜迎党的二十大胜利召开，大力弘扬廉洁文化，涵养清风正气，助推“清廉洛阳”建设，结合省纪委监委相关活动内容，洛阳市开展“喜迎二十大 清风满河洛”清廉文化作品征集评选活动。

　　该活动由洛阳市纪委监委、洛阳市委宣传部主办，洛阳市总工会、共青团洛阳市委、洛阳市妇联、洛阳市文联、洛阳日报社、洛阳广播电视台联办，涧西区纪委监委、洛阳市职工文联承办，洛阳市作家协会、洛阳市书法家协会、洛阳市摄影家协会、洛阳市影视家协会协办。

　　即日起，面向全市征集短视频、书法、摄影、文学作品，经洛阳市文联收集整理后与相关主办、联办、承办、协办单位共同组织专家对征集的作品进行评审，设立一、二、三等奖、优秀奖和优秀组织奖，并举办颁奖典礼对获奖单位和个人予以表彰(视疫情防控要求而定)。

　　在获奖作品使用上，将通过“清风洛阳”“文艺洛阳”“掌上洛阳”等媒体平台以及各主办、承办、协办单位自媒体，洛阳日报社、洛阳广播电视台、洛阳移动频道媒体平台等全媒体联动循环刊发、播放、展映、推送，并适时举办获奖作品专题展，印制获奖作品集，为党的二十大献礼。

　　征稿时间：即日起至2022年9月9日。

　　征稿类别：

　　(一)原创清廉文化公益广告、微电影、动画片等类型短视频作品

　　(二)清廉文化书法、摄影作品

　　(三)原创清廉文化诗歌、散文、小小说等文学作品

　　各类作品投稿指定邮箱及联系方式

　　1.文学作品类

　　联系人：高艳芳15137977177

　　邮箱：lyzgzx@163.com

　　2.书法类

　　联系人：段亚鹏15138772800

　　地址：西工区美术馆路1号洛阳美术馆410室

　　3.摄影类

　　联系人：王丽15515396630

　　邮箱：luoyangsheying999@163.com

　　4.短视频类

　　联系人：王丹18639283838

　　邮箱：22512757@qq.com

　　地址：洛阳广播电视台一楼1010室

　　(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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