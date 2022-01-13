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就业培训、创业指导……洛阳一社区成了居民“就业加油站”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 11:09

 

　　“在社区就业培训公益课堂上，我掌握了一技之长，这里不定期举办的公益性就业技能培训让我顺利地找到了待遇不错的工作，真是太感谢了。”洛阳市涧西区兴隆花园社区居民学员张雪珍告诉记者，四十出头的她在家闲不住，在社区工作人员的建议下前往培训班学习电子商务方面的技能知识，并通过考试获取专业证书，实现了二次就业的美好愿景。

　　12日，记者在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所看到，30名学员化身主播通过拍照摄像、制作短视频、直播等方式推介了特色农副产品。

　　今年以来，为积极响应“人人持证 技能洛阳”，珠江路街道办事处对辖区失业人员底数及就业需求进行摸排，有针对性地组织电子商务师资格培训及网络营销实际操作等线下免费培训项目。

　　享受到就业培训“”红利”的李超能找到一份满意的工作，他打心眼里感谢社区。40多岁的他平时靠打零工维持生计，在社区干部“追踪”帮扶下他成功实现就业。“现在的我有了一份稳定的工作，还了解到了不少创业贷款政策，相信不久后，我也能自主创业当老板啦。”李超满怀信心地告诉记者。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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